Aktion Kunst-Impuls in Krefeld : Cocktails, Sommer und Südamerika

Auch Cocktails gibt’s beim Kunst-Impuls. Foto: pixabay

Krefeld Während der Sommermonate herrscht in den Gärten der Bauhaus-Villen Haus Lange und Haus Esters eine besonders entspannte Atmosphäre.

(RP) Mit Cocktails und südamerikanischer Musik können sich die Besucher beim nächsten Kunst-Impuls am Donnerstag, 4. August, am abwechslungsreichen Programm in und um Haus Lange und Haus Esters beteiligen. Bei kostenfreiem Eintritt erwarten die Besucher von 17 bis 21 Uhr die Ausstellungen von Adolf Luther und Julio Le Parc.

Dazu bieten die Kunstmuseen Krefeld Führungen sowie Workshops mit der Düsseldorfer Künstlerin Bettina Kohrs an. DJ Meskla, alias Adrian Korfmacher, untermalt den Abend mit sommerlichen Klängen. Für das gastronomische Angebot sorgt Dominik Hütz von „Dom’s Catering und mobile Cocktailbar NRW“ mit Cocktails, kühlen Drinks – auch alkoholfrei – und Grillwürstchen.

Die Beteiligung der Besucher steht bei den aktuellen Ausstellungen in den Häusern Lange und Esters an der Wilhelmshofallee ganz oben. In den Spiegelobjekten Adolf Luthers in Haus Esters geraten die Betrachter wortwörtlich ins Bild. Sie müssen sich vor diesen Werken nur leicht bewegen, schon verändert sich alles: das Licht, das Motiv, die Optik.

Nebenan im Haus Lange bei Julio Le Parc geht es etwas wilder zu. Hier ein Knopfdruck, und schon fliegen Tischtennisbälle in alle Richtungen, dort ein federnder Hocker, der, sitzt man auf ihm, plötzlich auf und ab geht. Das entspricht der Idee der Veranstaltungsreihe Kunst-Impuls – Kunst auf verschiedene Weise erleben zu können, in kurzweiligen Führungen, im lockeren Gespräch mit Freunden und Bekannten oder kreativ in fantasievollen Workshops. Letztgenannte finden auf der großen Wiese im Garten Esters statt.