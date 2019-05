Aus den Vereinen : Gelungene Turnschuhparty

Hüls Viel Spaß hatten die Besucher der Turnschuhparty des Hülser SV.

Die Turnschuhparty des HSV war einmal mehr ein echter Renner. Die Veranstalter hatten schon beim Vorverkauf ein gutes Gefühl und so war das Heinrichstift wieder sehr gut besucht.

Dem Orgateam mit Lothar Kassing, Kurt + Anne Oymanns, Sandra Wolters, Andy Hinskes, Phillip Tolzmann und Luzie Becker wurde zu dem stimmungsvollen Event gratuliert, das sie einmal mehr mit Hilfe diverser Unterstützer auf die Beine stellen. Großer Dank ging auch an die Hülser Unternehmen - „Kanal in Not Roth, Ford Hoebertz, Getränke Furth, Container Ixfeld, Baumschule Höfkes, Blumen Gerarts und „Restaurant Odysseus“, die zum Beispiel mit der dekorativen Ausstattung des Heinrichstiftes die Veranstalter großzügig unterstützen.