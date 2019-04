Stimmungsmusik : Horst Krefelder singt für Lebenshilfe-Gäste

Horst Kratz ist bei der Lebenshilfe-­Teestube aufgetreten. Foto: Carola Puvogel

Krefeld Tolle Stimmung in der Krypta von St. Anna in der Lebenshilfe-Teestube: Horst Krefelder brachte mit seinem Auftritt die Gäste in Schwung.

