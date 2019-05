Young Women in Public Affairs : Engagierte Schülerin gewinnt Zonta-Preis

Krefeld Carla Sophie Janssen ist Preisträgerin des Wettbewerbs „Young Women in Public Affairs“ des Zonta-Club Krefeld.

(RP) Sie wurde für vielfältiges Engagement ausgezeichnet: Carla Sophie Janssen, Schülerin an der Hannah-Arendt-Schule, ist die Preisträgerin des Wettbewerbs „Young Women in Public Affairs“ des Zonta-Club Krefeld. Sie ist seit Anfang des Jahres als Schülersprecherin des Hannah-Arendt-Gymnasiums, ehemals Arndt, in vorderster Front aktiv. Außerdem ist sie seit einiger Zeit eine von vier Stufensprecherinnen und spielt im Orchester der Schule. Die junge Frau ist zudem privat aktiv bei den Pfadfindern und in den Jugendbeirat der Stadt Krefeld gewählt worden. Darüber hinaus nimmt sie jährlich bei den Jugend-Osterseminaren der Jugendakademie Welberg teil, um nur einige ihrer Betätigungsfelder zu nennen.