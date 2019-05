Ehrung : Sportverein ehrt langjährige Mitglieder

Krefeld In festlichem Rahmen wurden jetzt Mitglieder des SC Bayer 05 Uerdingen für ihre Vereinstreue geehrt.

(RP) Die langjährigen Mitglieder des SC Bayer 05 Uerdingen sind am jetzt in einem feierlichen Rahmen geehrt worden. In diesem Jahr wurden 33 Mitglieder für 25, 40, 50, 60 und 65 Jahre Vereinszugehörigkeit ausgezeichnet. Der geschäftsführende Vorstand, vertreten durch den Vorsitzenden Wilfried Hocks und den Geschäftsführer Jörg Heydel sowie der Ehrenrat haben die Ehrungen vorgenommen und sich für die langjährige Treue der Mitglieder bedankt.