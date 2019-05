Lebenshilfe Krefeld : Postkarten für die Lebenshilfe

Krefeld Im Cäcilien-Hospital Hüls bekommen die Patienten und Besucher Fotomotive aus ihrem Stadtteil im Postkartenformat – gegen eine Spende für die Lebenshilfe.

(RP) Im Sommer 2018 wurde eine Postkartenaktion zugunsten der Lebenshilfe ins Leben gerufen: Im Cäcilien-Hospital Hüls bekommen die Patienten und Besucher Fotomotive aus ihrem Stadtteil im Postkartenformat – gegen eine Spende für die Lebenshilfe. Jetzt wurden die Münzen aus dem Sparschwein gezählt. Es sind 300 Euro zusammengekommen. Das Klinikum hat die Summe auf 500 Euro aufgestockt und den symbolischen Scheck an Einrichtungsleiterin Christiane Gems vom Haus Herrenweg der Lebenshilfe überreicht. „Wir planen ein Grillfest mit Bewohnern und ihren Eltern – dafür möchten wir das Geld gerne einsetzen“, sagte sie erfreut.

Die Aktion mit den Motiven der Hülser Fotografin Grit Pöhlmann ist aber noch nicht beendet: „Wir möchten die Aktion unbegrenzt weiter laufen lassen, weil sie so gut ankommt“, sagt Anna Berrischen, kaufmännische Standortleitung des Helios Cäcilien-Hospitals. „Wir haben uns bewusst für ein Projekt in unserem Stadtteil entschieden – wir möchten in der Nachbarschaft etwas Gutes tun.“