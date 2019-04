Saisonstart : Staubwolke-Nachwuchsfahrer erfolgreich

Maximilian Eißer (grünes Trikot) legte einen hervorragenden Saisonstart hin. Foto: Marco Nauroz

Fischlen Die Fischelner Nachwuchs-Radrennfahrer Ole Theiler und Maximilian Eißer sind mit tollen Ergebnissen in die Saison gestartet.

(RP) Die zwei jungen Nachwuchstalente des RV Staubwolke 09 Fischeln Ole Theiler und Maximilian Eißer starteten erfolgreich in die neue Rennsaison. Beide Fischelner Sportler gingen in der höchsten Deutschen Rennserie, der Rad Bundesliga, für die Landesauswahl Team Rose NRW an den Start.

Im ersten Rennen im hessischen Einhausen wurde die Saison in einem sehr schnellen Rennen über 120 Kilometer mit einem Schnitt von 46 Kilomtern pro Stunde in der U19 eingeläutet. Aus einer Ausreissergruppe 30 km vor dem Ziel konnte Maximilian Eißer sich so einen 6. Platz erkämpfen und somit eine gute Ausgangsposition im Kampf um das Führungstrikot in der Bundesliga setzen. Durch eine weitere vordere Platzierung beim schweren Bergklassiker „Rund um Düren“ in der Eifel konnte er seinen Platz auf den fünften Gesamtrang verbessern.