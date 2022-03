Stadtentwicklung in Krefeld : Wohnstätte möchte auf Büttner-Gelände bauen

Krefeld Planungsausschuss: In Uerdingen könnte auf dem ehemaligen Büttner-Gelände schon bald ein Wohnquartier mit Mehrfamilienhäusern entstehen.

Es ist vorgesehen, eine direkte rad- und fußläufige Anbindung an den Stadtpark über das Plangebiet zu ermöglichen. Der Realisierungswettbewerb gibt vor, dass auf dem Plangebiet ein durchmischtes Quartier mit attraktivem Wohnungsmix und zeitgemäßem Wohnungsbau entworfen werden soll. Die gewerblich genutzten Gebäude an der Parkstraße 10 sollen in dieses Konzept integriert werden. Da die Wohnbebauung in der Nachbarschaft vor allem durch zwei bis drei geschossige Doppel- und Reihenhäuser geprägt ist, sollen auf dem Grundstück mehrgeschossige Mehrfamilienhäuser entstehen, die sich in das Erscheinungsbild einreihen.