Neuer Leiter für Marketing und Kommunikation : Chempark stellt neues Gesicht für den Bürgerdialog vor

Christian Rückold kümmert sich um den Bürgerdialog. Foto: Currenta

Krefeld Christian Rückold ist neuer Leiter Kommunikation und Marketing bei Chempark-Betreiber Currenta. Der 32-Jährige wird Nachfolger von Jürgen Gemke.

(sti) Die Krefelder Politiker und Bürger bekommen einen neuen Ansprechpartner für den Chemiepark Uerdingen. Als neuer Leiter Kommunikation und Marketing bei Chempark-Manager und -Betreiber Currenta ist Christian Rückold (32) unter anderem auch für die so genannten Nachbarschaftsbüros in Leverkusen, Dormagen und Krefeld verantwortlich.

Rückold berichte in seiner neuen Funktion an Currenta-Chef Frank Hyldmar. Rückold trete die Nachfolge von Jürgen Gemke an, der das Unternehmen zum 30. Juni verlassen habe, so ein Sprecher.

Rückold kenne die chemische Industrie aus seinen bisherigen Stationen gut, sei von BASF in den Chempark gewechselt. Dort habe er nach einigen Stationen in globalem Marketing & Vertrieb, Digitalisierung und Strategieentwicklung zuletzt die Bereiche Kommunikation und Marketing sowie Digitalisierung und Strategieentwicklung der BASF-Distributionstochter BTC Europe verantwortet. Rückold studierte Betriebswirtschaft in Deutschland, Italien und England und begann seine Karriere in der Pharma-Industrie.

„Ich freue mich sehr, dass wir Christian Rückold für diese wichtige Position bei Currenta gewinnen konnten. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Bereich Kommunikation und Marketing sowie in dem für uns so wichtigen Zukunftsthema Digitalisierung. Damit wird er bei unserer strategischen Positionierung hin zu einem zukunftsfähigen, nachhaltigen Chempark-Betreiber wertvolle Impulse setzen“, betonte Frank Hyldmar.

Zusätzlich zur Unternehmenskommunikation umfasse der Bereich von Rückold zukünftig auch die Fachbereiche Public Affairs sowie Politik- und Bürgerdialog mit den Nachbarschaftsbüros wie den Chempunkt am Alten Markt Uerdingen. In seiner Funktion werde er auch für die Tochterunternehmen Chemion und Tectrion verantwortlich sein, so Currenta.

(sti)