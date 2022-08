Schulstraße : Unfall in Hüls: Wagen blieb nach Kollision auf dem Dach liegen

Unfall in Hüls: Wagen blieb nach Kollision auf dem Dach liegen

Spektakulärer Unfall in Hüls auf der sehr schmalen Schulstraße. Foto: Alexander Forstreuter

Krefeld Da die Fahrerin nach erstem Befund in ihrem Fahrzeug eingeschlossen war, wurden der Rüstzug der Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Hüls alarmiert.

Am frühen Montagnachmittag kam es in Hüls zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus noch ungeklärter Ursache ist eine Krefelderin mit ihrem Wagen auf der schmalen Schulstraße gegen ein stehendes Fahrzeug gefahren und umgekippt. Glücklicherweise konnte die verletzte Frau ohne technische Hilfsmittel aus dem Fahrzeug geborgen werden.

In der Begleitung eines Notarztes kam die Frau in ein Krankenhaus. Der Pkw wurde wieder auf die Räder gekippt, wobei festgestellt wurde, dass der Motorblock Öl verliert. Die Freiwillige Feuerwehr streute dieses ab und verhinderte so eine Verunreinigung der Umwelt. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.