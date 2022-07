Interview mit Jürgen Steinmetz : „Es muss ein Ruck durch Krefeld gehen“

„Mein Eindruck ist: Es geht nicht wirklich voran, und ich weiß nicht, woran das liegt“: IHK-Hauptgeschäftsführer Steinmetz über Krefeld. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Interview Krefeld Wir sprachen mit dem IHK-Hauptgeschäftsführer über die Energiekrise, die Lage am Ausbildungsmarkt und die Frage, wo die Stadt Krefeld steht. Er sagt: Es geht nicht wirklich voran mit der City. Die Frage nach dem Grund dafür ist entscheidend.

Bei unserem letzten Gespräch war die Welt noch eine andere.

Steinmetz Das kann man wohl sagen. Es gibt ein ganzes Bündel von Herausforderungen: Corona, Fachkräftemangel, Lieferkettenproblematik und nun die Energiekrise im Zuge des Ukraine-Krieges. Was uns derzeit sehr beschäftigt, ist eine mögliche Gasmangellage; es gibt in Krefeld und in der gesamten Region eine besondere Betroffenheit, weil hier sehr energie- und gasintensive Unternehmen beheimatet sind; ich denke an die Stahl- und Chemieindustrie und an den Maschinenbau. Über allen schwebt das Damoklesschwert der Gas-Abschaltung, wenn es wirklich zu einer Gasmangellage kommt. Das beschäftigt uns in allen Krisenstäben der Region.

Info IHK Mittlerer Niederrhein in Zahlen Kammerbezirk: Die IHK ist das Netzwerk und die Interessenvertretung von rund 75.000 Unternehmen am Niederrhein an den drei Standorten Krefeld, Mönchengladbach und Neuss. Aufgaben: Als Mittler zwischen Staat und Wirtschaft vertritt die IHK die Interessen ihrer Mitglieder und nimmt als Körperschaft des öffentlichen Rechts gesetzliche Aufgaben wahr. Mitarbeiter: In den Gremien der IHK arbeiten etwa 2.600 Menschen ehrenamtlich und 130 Mitarbeiter hauptamtlich.

Kann man etwas tun oder muss man die Lage abwarten wie ein Gottesurteil?

Steinmetz Natürlich kann man etwas tun. Man kann und sollte sich vorbereiten. Wir werden uns mit Unternehmen, SWK und Stadt zusammensetzen und beraten, wie man sich wappnen kann. Dabei möchten wir auch an Unternehmen und Verbraucher appellieren, Energie generell und Gas im Besonderen möglichst einzusparen. Die Länder müssen nach einem EU-Beschluss 15 Prozent an Energie einsparen. Unser Ziel ist es, dass die Unternehmen insgesamt sich so aufstellen, dass die Abkopplung einzelner Betriebe von der Gasversorgung vermieden werden kann. Ich mag mir nicht vorstellen, was das für Unternehmen und Beschäftigte bedeuten würde.

Es gibt Experten, die der Industrie ins Stammbuch schreiben, sie könnte deutlich mehr einsparen. Ist da Ihrer Einschätzung nach noch viel Spielraum?

Steinmetz Die Unternehmen sind schon seit Jahren im eigenen Interesse unter Kostengesichtspunkten bestrebt, möglichst effizient mit Energie zu haushalten. Nun haben die Industriebetriebe im Frühjahr 2022 noch einmal zehn Prozent an Energie eingespart. Das zeigt, dass es noch Potenzial gibt. In einer akuten Mangellage müssten die Unternehmen auch prüfen, ob sie ihre Prozesse und Produktionslinien anpassen können; vielleicht kann der eine oder andere Produktionszweig zugunsten anderer ausgesetzt oder reduziert werden. Oder die Produktionstage könnten eventuell reduziert beziehungsweise Schichten anderes organisiert werden. Ich denke schon, dass Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen noch Möglichkeiten haben, Strom und Gas zu reduzieren. Das wird nicht ohne Schmerzen gehen, aber es wird gehen. Wichtig ist: Wir müssen uns alle fragen, was wir tun können.

Man wundert sich, dass es so schwierig ist, das Gas der Russen zu ersetzen. Gibt es nicht genug Gas auf dem Weltmarkt?

Steinmetz Der Kurs der Regierung ist richtig, neue Lieferanten aufzutun. Die Frage ist, wie schnell man Geschäftsbeziehungen aufbauen und Lieferungen organisieren kann. Ich finde es auch richtig zu diskutieren, ob man die Atomkraftwerke etwas länger laufen lassen und bei der Kohleverstromung von den Zeitplänen abweichen kann. Wir müssen über den nächsten und übernächsten Winter kommen. Es darf dabei keine Denkverbote geben.

Gas-Fracking?

Steinmetz Wir wissen, wie umstritten Fracking ist, und es würde uns auch nicht kurzfristig in den nächsten beiden Wintern helfen.

Wie steht es beim Thema Ausbildung? Die Betriebe melden massive Probleme, Auszubildende zu finden.

Steinmetz Erfreulich ist, dass wir im gesamten Kammerbezirk in 2021/2021 wieder einen Anstieg von 0,7 Prozent bei den Ausbildungszahlen haben. Es gibt nach dem Corona-Einbruch von Jahr zu Jahr eine kleine Steigerung, aber leider wird dieser Aufwärtstrend in Krefeld nicht mitgetragen, im Gegenteil: Wir haben in Krefeld ein Minus von 1,8 Prozent bei den Auszubildenden. Das ist schade. In einem Umkreis von 20 Kilometern gibt es 1.200 freie Lehrstellen.

Woran liegt das, wo sind die jungen Leute, was machen sie?

Steinmetz Sie kommen in den Betrieben einfach nicht an. Ich kann nur appellieren: Meldet euch; es gibt viele Möglichkeiten und ein breites Angebot in allen möglichen Berufen. Das Spektrum ist sehr breit.

Wie nehmen Sie die Entwicklung Krefelds wahr? Auch was die Innenstadt angeht?

Steinmetz Mein Eindruck ist: Es geht nicht wirklich voran, und ich weiß nicht, woran das liegt. Es liegt jedenfalls nicht an den von allen geteilten Zielen, es liegt auch nicht an dem Engagement einzelner Personen, aber wenn man auf die Lage im Ganzen schaut, dann muss man sagen: Alles braucht viel zu viel Zeit.

Haben Sie Beispiele?

Steinmetz Beim Thema Mittelstandsfreundliche Verwaltung hat man sich nach jahrelangem Ringen entschieden: Wir machen das. Eine Umsetzung erkenne ich im Moment noch nicht. Sie berichten regelmäßig über Probleme und Potenziale, was das Thema Innenstadt und Einzelhandel angeht, aber man hat nicht wirklich das Gefühl, dass wir entscheidend vorankommen. Wir haben mit dem Surfpark-Projekt seit langem mal wieder einen einzelnen großen Investitionsplan für Krefeld, und auch da hat man den Eindruck: Es geht nicht zügig voran. Die Offenlage hat im Frühjahr stattgefunden. Bis die Genehmigung erteilt werden kann, soll es laut Stadt noch ein weiteres Jahr dauern. Das Thema Rheinblick will ich gar nicht groß aufgreifen. Wir müssen das eine oder andere gute und sichtbare Ergebnis einfahren, um auch wieder positive Stimmung zu verbreiten. Wir werden im Rahmen unseres Regionalforums im Herbst das Thema Innenstadt und Einzelhandel aufgreifen. Aber das hilft alles nichts, wenn nicht Dinge umgesetzt und zum Erfolg gebracht werden. Es muss ein Ruck durch Krefeld gehen.

Wie stellt sich die IHK auf?