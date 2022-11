Flüchtiger in Krefeld gefasst Polizei kontrolliert bei Südstadt-Razzia 19 Objekte

Illegales Glücksspiel und der Handel mit Betäubungsmitteln standen im Fokus einer gemeinsamen Razzia von Bundespolizei, Zoll, Kommunalem Ordnungsdienst, Gewerbeamt und Ausländeramt am Mittwoch in der Krefelder City. Im Zuge ihres Präsenzkonzepts führte der Sondereinsatz einmal mehr in die südliche Innenstadt. Die Polizei durchsuchte Shisha-Bars, Wettbüros und verschiedene Gaststätten - unter anderem auf dem Südwall, der Petersstraße und der Breite Straße. In der gemeinschaftlichen Aktion wurden insgesamt 19 Objekte durchsucht. Ein Mann flüchtete über die Petersstraße, wurde aber durch die Beamten auf der Gladbacher Straße gestellt. Er führte mehrere Verkaufseinheiten Marihuana und Bargeld in typischer Stückelung mit sich und wurde vorläufig festgenommen. Zudem wurde eine Frau festgenommen, die sich illegal in der Bundesrepublik aufhält.