Ab Schütenhofstraße in Richtung Uerdingen Uerdinger Straße verändert ihr Gesicht: Mehr Platz für Radwege – Autofahrer werden Raum verlieren

Die Uerdinger Straße wird ab Schütenhofstraße in Richtung Uerdingen bis zur Lange Straße ihr Gesicht total verändern: Der Radverkehr wird auf die Straße verlegt, für Autofahrer soll es künftig nur noch einen Fahrstreifen pro Richtung geben, es soll weniger Parkplätze geben, und die Bäume sollen mehr Platz bekommen. Auch die SWK wollen die Gleisanlagen auf der Strecke umfassend runderneuern. Die Bauarbeiten sollen im Herbst 2023 beginnen und werden eineinhalb Jahre dauern. Die Planungen will die Stadt in den Sitzungen des Planungsausschusses und der Bezirksvertretung am 30. November vorstellen.