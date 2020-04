Hörbuch bei der Musikschule Krefeld : Der kleine Mann im Klavier: Die Musikschule liest vor

Krefeld Das Kinderbuch „Der Klavierling“ ist in einer Hörfassung auf der Homepage der Musikschule abrufbar.

Schon wieder langweilige Etüden. Wie so mancher Musikschüler ist Daniela genervt. Sie übt nur selten, weil sie Saxofon eigentlich cooler findet als Klavier. Das hat Folgen. Denn im Inneren ihres Instruments, direkt unter dem Klavierdeckel, lebt ein kleines Männchen, das sich von Tönen ernährt. Bei Daniela hat es ständig einen leeren Bauch. Lieselotte Kinskofer hat die Geschichte vom „Klavierling“ 1999 geschrieben. Der Krefelder Musiklehrerin Julia Polziehn ist das Kinderbuch in die Hände gefallen, und ihr war schnell klar: „Das ist so eine bezaubernde Geschichte, die muss man allen zugänglich machen.“ Sie hat mit der Autorin, die in München lebt, Kontakt aufgenommen, die Rechte abgeklärt, das Buch eingelesen, und nun ist „Der Klavierling“ als Hörbuch auf der Homepage der Musikschule zu erleben.