Ideen für Krefeld : Autokino auf dem Sprödentalplatz

Das Programm In den Abendvorführungen läuft am Montag, 20. April, „Das perfekte Geheimnis“, am Dienstag, 21. April, „A Star is Born“, am Mittwoch, 22. April, „Bang Boom Bang“.

Das komplette Angebot soll ab Donnerstag feststehen und ist unter swk-autokinokrefeld.de abrufbar

Termine vom 20. April bis 18. Mai täglich auf dem Sprödentalplatz

Einfahrt erfolgt über Sprödentalstraße, Ecke Hardenbergstraße, die Ausfahrt über Sprödentalstraße und Uerdinger Straße.

Es sind ein bis zwei Vorstellungen pro Tag geplant – um 16.30 Uhr und um 19.30 Uhr, so dass das Programm um 22 Uhr beendet ist.

Eintrittspreis 22 Euro pro Fahrzeug. In jedem Auto dürfen zwei Personen sitzen. Ausnahmen sind Familien: Dann dürfen zwei Erwachsene und zwei Kinder im Wagen sitzen.

Tickets gibt es ab Donnerstag, 16. April, ausschließlich online unter swk-autokinokrefeld.de.