Musikschule Krefeld : Musicaltraining aus dem Homeoffice

Krefeld Für das neue Musikschulmusical proben 70 Kinder und Jugendliche – trotz Ferien und Corona. Texte und Melodien sowie Übungen für die Choreografie bekommen sie über Video. Daran haben auch ihre Familien Vergnügen.

Julia Polziehn hat einen Teppich aufgetrieben, den einzigen im Haus. Der Teppich ist wichtig, um den Schall zu schlucken. Eine Ecke ihres Wohnzimmers hat sie umfunktioniert zu einem Tonstudio. Die Musikerin ist Lehrerin an der Musikschule hat ein neues Musical geschrieben: „Victor – Vom Jungen, der nicht singen durfte“ soll im nächsten Frühjahr Premiere haben. „Wir hatten die ersten beiden Proben. Dann kam Corona“, sagt Julia Polziehn. Der Unterricht im Haus Sollbrüggen mit den Schülern fiel flach. Doch eine Pause ist nicht drin – weder wegen einer Kontaktsperre noch wegen der Osterferien. Denn das Pensum ist groß. Julia Polziehn hat einen ausgeklügelten Zeitplan für die Probenarbeit. Zwischen dem provisorischen Studio der Lehrerin und 70 beteiligten Kindern und Jugendlichen gehen nun Videos und WhatsApp-Filmchen hin und her.

Während die Celloschüler gefilmte Tutorials erhalten, in denen Julia Polziehn ihnen Aufgaben stellt, neue Techniken erklärt und alles zu Hause – in einer Tonqualität, die den Ohren des Profis einiges abverlangt – anhört, geht es im Musiktheaterensemble in diesen Wochen ums Sprechen. Im normalen Probenprozess gibt es für die Sprechübungen Einzelunterricht. „Ich habe jetzt alle Rollen aufgesprochen. Jedes Kind bekommt sein individuelles Paket“, erzählt die Lehrerin, die auch Regie führen wird. „Ich habe jeweils einen Satz gesprochen, dann eine Pause gelassen, genau so lang, dass das Kind den Satz wiederholen kann, dann den nächsten Satz.“ So sollen die Darsteller nicht nur den Text lernen, sondern auch die deutliche Aussprache, die richtige Betonung und die Tonlage, in der ein royaler Herrscher, ein strenger Vater, ein freches Musikgeisterchen oder eine Meistersängerin reden. Im Libretto werden längere und kürzere Silben, wann die Stimme erhoben oder gesenkt wird, wann eine Pause ist, säuberlich vermerkt.