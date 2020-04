Nach Todesfällen : Entwarnung im Haus Raphael: Keine neuen Corona-Fälle

Im Diagnosezentrum an der Schwertstraße wurden am Dienstag 141 Abstriche gemacht. Es gebe für den Notfall noch Luft nach oben, sagte Oberbürgermeister Frank Meyer. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Einrichtung der St.-Augustinus-Seniorenhilfe erfüllt alle Auflagen des Gesundheitsamtes. Das hat eine unangekündigte Überprüfung ergeben.

Bei einer unangekündigten Überprüfung, ob im Haus Raphael der St.-Augustinus-Seniorenhilfe nach dem Tod von vier mit dem Corona-Virus infizierten Bewohnern alle verhängten Auflagen erfüllt werden, haben sich keine Beanstandungen ergeben. Das teilte die Stadt, ohne den Namen der Einrichtung offiziell zu nennen, am Mittwoch mit. Seit gestern seien elf Mitarbeiter wieder im Dienst, die sich zuvor in häuslicher Quarantäne befunden hätten. Alle Tests seien negativ ausgefallen, berichtete Dirk Hagenräke vom Gesundheitsamt gestern im Rathaus. Fünf Mitarbeiter seien nach wie vor positiv. Unter den Bewohnern gebe es keinen neuen Fälle, zwei seien immer noch in stationärer Behandlung in einem Krankenhaus. Insgesamt seien neun Bewohner infiziert. Die Betreuung der Senioren in dem Altenheim sei zu jedem Zeitpunkt sichergestellt gewesen.

Das Haus Raphael ist nach eigenen Angaben ein gerontopsychiatrisches Pflegeheim, das insgesamt 80 Bewohnern ein familiäres Zuhause bietet. Das Haus liege inmitten eines Parks mit altem Baumbestand – unweit der Krefelder Innenstadt. Die Einrichtung sei auf die Betreuung und Pflege älterer, an Demenz erkrankter Menschen spezialisiert und örtlich bestens vernetzt mit der Klinik Königshof, ein Fachkrankenhaus für Psychiatrie, Neurologie und Psychotherapie. Sie gehöre wie das Haus Raphael zum Verbund der St. Augustinus Gruppe. Im Haus Raphael treffen sich die Mitarbeiter derzeit für die Trauerarbeit in einer Gesprächsrunde. Eine Kerze und ein Erinnerungsbuch liegen aus. Im November soll ein Gedenkgottesdienst mit den Angehörigen der Verstorbenen stattfinden.

Die Zahl der an Corona erkrankten Menschen in Krefeld sinkt weiter: Gestern hat der Fachbereich Gesundheit der Stadtverwaltung Krefeld noch 83 aktuell Infizierte gezählt. Das sind fünf Personen weniger als am Vortag. Im Krankenhaus werden 29 Personen behandelt, neun davon intensivmedizinisch. 244 Personen gelten als genesen, insgesamt waren bisher 335 Personen positiv getestet worden. Acht Personen sind verstorben.

Am Osterwochenende hatte die Stadt Krefeld über erkrankte Bewohner in einer Krefelder Pflegeeinrichtung berichtet, von denen vier verstorben sind. „Wir haben heute im Krisenstab festgestellt, dass die Situation in der betroffenen Pflegeeinrichtung stabil ist. Die aktuellen Ergebnisse der erfolgten Abstriche zeigen, dass bisher keine weiteren Bewohner erkrankt sind“, erklärte Oberbürgermeister Frank Meyer.

Die Einrichtung werde vom Fachbereich Gesundheit der Stadtverwaltung Krefeld engmaschig begleitet. Dabei werde auch sichergestellt, dass die angeordneten Maßnahmen zum Gesundheitsschutz uneingeschränkt umgesetzt würden.

Nachdem ein Bewohner des Krefelder Pflegeheimes vor einigen Tagen positiv auf Sars-CoV 19 (Corona) getestet worden und anschließend im Krankenhaus verstorben war, hatte der Fachbereich Gesundheit der Stadtverwaltung Krefeld unmittelbar entsprechende Auflagen für den Betrieb des Pflegeheimes angeordnet. So seien alle Bewohner und Mitarbeitenden „abgestrichen“, sprich auf eine CoronaInfektion untersucht worden.

In Krefeld seien. soweit gemeldet, bisher 3231 Abstriche im Diagnosezentrum, Krankenhäusern und den niedergelassenen Ärzten genommen worden, 98 Proben seien noch offen, informierte Stadtdirektorin Beate Zielke. In angeordneter und in freiwilliger Quarantäne befänden sich zurzeit noch 1187 Personen.