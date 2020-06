Theater in Krefeld : „Corona-Stress-Test haben wir bestanden“

Theater in Krefeld

Krefeld Der Intendant des Theaters Krefeld-Mönchengladbach, Michael Grosse, äußert sich im Gespräch mit unserer Redaktion zu der schwierigen Situation während der Corona-Pandemie. Er hält die finanzielle Lage des Theaters für stabil.

Wie geht es dem Theater in diesen turbulenten Zeiten?

Grosse Wir sind mit der ungewohnten Situation, die wir alle haben, gut klar gekommen. Seit Anfang Juni sind wir mit angepassten, corona-tauglichen Formaten am Start. Ich würde sagen: Den Corona-Stress-Test seit dem 13. März haben wir bestanden.

Privat In Ostberlin geboren, verheiratet, drei Kinder

Grosse Ich habe keinen Überblick, welche Häuser weiter gemacht haben und welche nicht, aber es waren nicht so viele. Aus meiner Sicht war es die einzig richtige Entscheidung. Unser Theater war nie stillgelegt. Es war lediglich für den Besucherverkehr gesperrt. Das Credo unserer Gesellschafterstädte war: Macht all die Arbeiten, die nicht-öffentlich möglich sind.

Grosse Unsere Schneiderei hat Mundschutze genäht. Wir haben Dekorationen fertig gestellt. Unsere Maske hat Perücken geknüpft. Wir haben umfängliche Wartungsarbeiten durchgeführt, für die wir sonst Fremdfirmen beauftragt hätten. Auch eine Kostenersparnis. Unsere Presse- und Marketingabteilung hat das neue Jahresheft zu Ende bearbeitet; viele waren im Homeoffice. In der Personalabteilung musste geschaut werden, wer zur Risikogruppe zählt, wer wegen Kinderbetreuung andere Arbeitszeiten brauchte; die Dienstpläne mussten angepasst werden. Wir mussten die Arbeitsabläufe ändern, um die Raumquotienten anzupassen. Es wurde zum Beispiel in Schichten gearbeitet.

Grosse Als stressbelastete Entschleunigung. Ja, Corona hat die Abläufe verlangsamt, dafür aber viel komplizierter gemacht. Wir mussten zum Beispiel bis 30. Mai ein Hygienekonzept auf den Weg bringen, weil wir unbedingt die Sondergenehmigung für Veranstaltungen unter 100 Besuchern haben wollten. Wir haben uns in die Schutzverordnungen eingearbeitet, die ständig aktualisiert wurden und die wir dann schnellstmöglich aufs Theater übertragen mussten. Wir haben einen Sonderspielplan für den Juni entworfen. Die Formate dafür mussten – abgesehen von Nipple Jesus – alle neu erarbeitet werden: Der Tell etwa als Kopfkino, die Lola, die Promenadenkonzerte. Gerade haben wir einen neuen Spielplan erarbeitet. Üblicherweise brauchen wir dafür sieben Monate. Jetzt haben wir ihn innerhalb von sechs Wochen auf die Beine gestellt. Hinter all dem steckt viel, viel Arbeit.