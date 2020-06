Tennis : TuS St. Hubert marschiert weiter

Andreas Gabelin spielte für die Herren 55 des CHTC. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Herren 30 feiern in der Tennis-Regionalliga im Derby den dritten Sieg. Derweil kassieren kassieren die Herren 55 des Crefelder HTC in der Niederrheinliga im zweiten Spiel die zweite Niederlage.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(hgs) Nach drei Aufstiegen in Folge bis in die Regionalliga sorgen die Herren 30 des TuS St. Hubert auch in der neuen Umgebung für Furore. Am Samstag schickten sie im Heimspiel den Niederrheinrivalen Gladbacher HTC mit einer 3:6-Niederlage auf die kurze Heimreise und führen die Tabelle an.

Bei den Gästen gab Stefan Stienen an Position drei nach einem Ballwechsel auf. Er war schon verletzt angereist. Aber auch Kevin Deden konnte das Spitzeneinzel gegen Belgier Michiel Antheunis nicht zu Ende spielen. Beim Stande von 2:4 im ersten Satz gab er wegen Schulterproblemen auf. An Position zwei traf Bart Vincent de Gier auf Daniel Puttkammer, der für die Gladbacher schon in der Bundesliga (Herren 30) gespielt hat. Während er einen Sahnetag erwischte, lief es bei de Gier nicht so rund wie in seinen ersten Saisonduellen. Im zweiten Satz fehlte ihm dann auch noch ein Quäntchen Glück.

Info Regionalliga Herren 30 TuS St. Hubert - Gladbacher HTC 6:3 (4:2). Gier, Bart Vincent - Puttkammer, Daniel 3:6, 6:7. van der Ven, Jeroen -- Stienen, Stefan (w.o.) - Mühlinghaus, Thomas, Prein. Dennis - Cornelius, Bastian - Cortis, Benjamin 6:2,6:2. Wolf, Christof - Hilleke, Philipp 6:1,6:2. Niederrheinliga Herren 50 Crefelder HTC- Bocholter TC Blau-Weiß 2:7 (1:5). Wiegmann, Timm - Küppers, Patrick 3:6, 6:4, 10:12., Gabelin, Andreas -Kraft, Thomas 3:6, 0:6. Conzendorf, Thomas - Krasenbrink, Heinz 6:0, 6:0. Hufen, Udo - Hemmers, Hans 1:6,2:6. Kaiser, André - Brähler, Michael 3:6,3:6. Cornelius, Georg - Hegmann, Thomas)0:6, 3:6. Die Doppel wurden nicht gespielt und 2:1 für Bocholt gewertet.

Da die übrigen drei Einzelspieler des TuS ihre Spiele jeweils sehr sicher gewannen, ging der TuS mit 4:2 in Führung. Da die Gladbacher nicht damit rechneten, drei Doppel gewinnen zu können, einigte man sich auf den 6:3-Gesamtsieg der St. Huberter. „Wir sind natürlich happy, dass wir ohne Kevin gewinnen konnten. Jetzt werden wir die Pause bis zum nächsten Spiel nutzen, um zu regenerieren“, sagte Mannschaftsführer Bastian Cornelius. Allerdings muss das Doppel TuS-Doppel Thomas Mühlinghaus/Jeroen van der Ven am 30 Juni noch nach Münster fahren, wo das dritte Doppel zu Ende gespielt werden muss. Die St. Huberter führen im ersten Satz mit 5:2. Der TuS führte zu diesem Zeitpunkt mit 6:2.

Alles deutet darauf hin, dass es am 22. August im Duell zwischen dem TuS und Elberfeld um den Aufstieg in die Bundesliga geht. „Wir gehen momentan davon aus, dass uns der Spielplan etwas in die Karten spielt. Denn eine Woche vor unserem Spiel gegen Elberfeld muss Elberfeld bei Eintracht Dortmund antreten. Letztendlich müssen aber auch die anderen Spiele gewonnen werden. Man weiß ja nicht, welche Spieler im August dabei sein werden, die bisher wegen der Corona-Krise nicht einreisen durften“, sagt Cornelius.