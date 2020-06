Wahlkampf in Krefeld : CDU feiert „Abrissparty“ ohne Werbetafel

Krefeld Zweieinhalb Jahre dauerte der Kampf der Werbetafel-Gegner für den Abbau der digitalen Anzeige an der Kreuzung Untergath/ Hauptstraße. Nun ging plötzlich alles ganz schnell. So fand die „Abrissfeier“ der CDU bereits ohne Werbetafel statt.

Zu einer „Abrissfeier“ hatte die CDU am Samstag an die Kreuzung Untergath/ Hauptstraße geladen, um vor Ort den Erfolg der Werbetafel-Gegner gebührend zu feiern. Wie berichtet muss die digitale Anzeige bis Ende Juni abgebaut sein. Was zweieinhalb Jahre dauerte und das Verwaltungsgericht Düsseldorf beschäftigte, ging plötzlich ganz schnell. Bereits am Freitag erinnerte nur noch der schwarze Pfosten an die umstrittene Tafel, die zu nah an der Autobahn stand, weil die Krefelder Verwaltung sich bei der Messung vertan hatte. Entsprechend war das Motto der Kundgebung, zu der auch CDU-Oberbürgermeister-Kandidatin Kerstin Jensen gekommen war, „Vermessen – Verzockt – Verloren“.