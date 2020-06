Bundesweiter Appell der Veranstaltungstechnikbranche : Auch das To Hoop leuchtet abends rot

Das To Hoop wird heute Abend rot angestrahlt. Foto: Uwe Plien

Rheinberg Mit der „Night of Lights“ (Nacht der Lichter) will die Veranstaltungstechnikbranche mit einer bundesweiten Akiton darauf aufmerksam machen, dass ihr durch die Corina-Pandemie das Aus droht. Viele Theater und Konzertsäle werden rot beleuchtet, um zu signalisieren: Es herrscht Alarmstife Rot. Auch das To Hoop in Alpsray und das Alte Rathaus in Rheinberg sind dabei.

