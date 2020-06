Mikrokosmos Krefelder Plätze : Tradition in grünem Ambiente auf dem Moerser Platz

Krefeld Der Moerser Platz ist ein Mikrokosmos mit Synergieeffekten. Das Zusammengehörigkeitsgefühl ist über die Jahrzehnte gewachsen. Das hat sich den dort ansässigen Geschäften in der Corona-Zeit enorm geholfen.

„Das ist eine richtig, richtig schöne Ecke hier“, sagt Christiane van den Höövel-Matheis, die Inhaberin des Blumenladens „Die Sonnenblume“, direkt am Moerser Platz. Im kommenden Juli feiert sie hier das 25-jährige Geschäftsjubiläum. Ihr gefällt der persönliche Kontakt und Zusammenhalt der Menschen rund um den Platz: „Wir haben in der Corona-Zeit ganz klar von der Nachbarschaft profitiert, die Leute wollen, dass unser Laden weiterhin besteht“, berichtet sie dankbar von der Unterstützung vieler treuer Kunden.

Wir sprechen mit Geschäftsinhabern, Anwohnern und Passanten, um herauszufinden, wer dort lebt, was das Besondere an diesem Ort ist und ob es Kritikpunkte oder Verbesserungsvorschläge gibt.

In unserer neuen Reihe „Plätze in Krefeld“ sammeln wir in loser Reihenfolge Geschichten um und auf verschiedenen Plätzen im Krefelder Stadtgebiet.

Heike Meyer bringt schon einmal mit einem Tablett Kaffee herüber oder man trifft sich in ihrem Bioladen zur Mittagszeit auf eine Suppe oder einen Salat. Sie bietet darüber hinaus nachhaltige ökologische und biologische Kleidung, recycelten Silberschmuck, aber auch Bücher an und veranstaltet hin und wieder auch Bücherlesungen. Die zugehörige Außengastronomie, die es seit nunmehr fünf Jahren gibt, bietet einen entspannenden Blick auf die alten Bäume und wird gerade bei schönem Wetter sehr gut angenommen.

Heute genießt Stammkundin Waltraud Witsch-Bauer, die „nur um die Ecke wohnt“, hier eine Suppe und den leckeren Kaffee aus der Krefelder Rösterei an der Breite Straße. Ihr gefällt besonders die Zusammenstellung der Geschäfte rund um den Moerser Platz: „Sie sind individuell und ergänzen sich gut“. Sie freut sich vor allem über das Bioangebot. Der kurze Weg zur nächsten Sparkasse sei ebenfalls praktisch. So sei der Platz ein „vollständiges Viertel“, fasst Heike Meyer zusammen.

Bettina Schmedes betreibt seit 15 Jahren ein Geschäft mit Kleidung, Accessoires und Schmuck, das sie „Kleine Kostbarkeiten“ nennt. Sechzig Prozent ihrer Kunden seien aus dem lokalen Umfeld, aber es gebe auch Kunden aus Düsseldorf, die es zu „wertschätzen wissen, dass es inhabergeführte Läden gibt“, die im Service und in der Ansprache „netter und persönlicher auf ihre Kundschaft eingehen“ können. Für die Kunden, die zur individuellen Beratung kommen, würde sie sich einige Parkplätze auch an der Nordseite des Platzes wünschen, „am liebsten mit Parkscheibe“.

Lediglich das Goldschmiedeatelier von Kerstin de Laar gibt es an diesem Ort erst seit eineinhalb Jahren. Trotzdem sind die Kommentare aus der Nachbarschaft durchweg positiv. Als weiteres inhabergeführtes Geschäft wurde es von Anfang an sehr gut von den Anwohnern angenommen, so auch von Irmgard Kerkmann, die gerne „für alle kleinen und größeren Dinge dorthin geht und schon so manches Geschenk gekauft hat.“