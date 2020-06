Coronavirus in Mönchengladbach : Zehn neue Corona-Infektionen

Coronavirus in Mönchengladbach

Das Gesundheitsamt verzeichnete am Wochenende insgesamt zehn neue Corona-Nachweise in Mönchengladbach. Foto: dpa/Sven Hoppe

Mönchengladbach Das Coronavirus verbreitet sich in der Tendenz wieder etwas stärker in Mönchengladbach. Die Zahl der akut Infizierten ist aber weiter auf sehr niedrigem Niveau. Auch der Grenzwert für Schutzmaßnahmen ist weit entfernt.

Die Zahl der akuten Corona-Infektionen ist am Wochenende leicht gestiegen auf 36. Das teilte die Stadt mit. Demnach meldete das Gesundheitsamt am Sonntag sechs neue positive Nachweise, am Samstag waren es vier. Insgesamt wurde das Virus seit März demnach bei 666 Gladbachern nachgewiesen. Davon sind 589 Personen bereits genesen.