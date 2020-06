670 Bewohner betroffen : Verl richtet Corona-Quarantänezone ein

Verl Nach positiven Corona-Tests bei Tönnies-Mitarbeitern hat die Stadt Verl im Stadtteil Sürenheide eine Quarantänezone eingerichtet. Mehrere Häuser, in denen Werkvertragsarbeiter der Firma untergebracht sind, wurden unter Quarantäne gestellt.

Am Nachmittag wurde der gesamte Bereich abgeriegelt, wie die Stadt - auch wenn sie nicht zu den Tönnies-Beschäftigten gehören am Samstag mitteilte. In den betroffenen Häusern leben in drei Straßenzügen insgesamt knapp 670 Menschen.