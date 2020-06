In Krefeld-Elfrath : Mit Schrotgewehr auf einen Reiher geschossen

In Krefeld-Elfrath

Einen solchen Graureiher (Symbolbild) hat ein Unbekannter mit einer Flinte in Elfrath abgeschossen. Foto: dpa/Jens Büttner

Krefeld Manchmal ist man einfach fassungslos. So erging es Tierschützern, als sie in Elfrath einen schwer verletzten Graureiher aufnahmen, den ein Unbekannter mit einer Schrotflinte abgeschossen hatte.

Donnerstag Abend hat ein Unbekannter Schüsse auf einen Graureiher abgegeben. Der große Vogel erlag wenig später seinen Verletzungen. Gegen 20 Uhr alarmierte die Feuerwehr den Tierrettungsdienst Schütz, da ein Graureiher gegen ein Häuserdach in Elfrath geflogen sei und jetzt schwer verletzt auf der Terrasse eines Wohnhauses liege. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass auf das verletzte Tier wahrscheinlich mit einem Schrotgewehr geschossen wurde. In der Tierklinik bewahrheitete sich die Vermutung der Tierschützer. Auf dem Röntgenbild sei dies deutlich zu erkennen gewesen, gaben sie später an und stellten Anzeige gegen Unbekannt.