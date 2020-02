Krefeld-Hüls : Verwaltungschefs sollen Situation ums Hülser Bad erläutern

Krefeld Ein Antrag der CDU in der Hülser Bezirksvertretung wurde nicht behandelt. Dafür lud die Vertretung Markus Schön oder Oliver Klostermann zur nächsten Sitzung ein.

Das Hülser Bad bleibt ein Thema, das die Bezirksvertretung des Stadtteils beschäftigt. Bei der aktuellen Sitzung am Dienstagabend reichte daher die CDU-Fraktionen einen Antrag ein, in dem gefordert wurde, verschiedene Fragen an die Verwaltung zu richten. Dazu gehörten solche nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Machbarkeitsstudie, dem bestehenden Planrecht oder einem Zeitplan, wann das Bad wieder geöffnet werden solle.