Krefelder Sportstätten : Hüls soll ein neues Freibad bekommen

Hüls Das Hülser Naturbad wird nicht wieder eröffnen. SPD und Verwaltung wollen an selber Stelle schnell ein neues Freibad bauen, das möglichst schon im Sommer 2020 fertig sein soll — rechtzeitig vor der Kommunalwahl im Herbst.

Druck auf Verwaltung und Oberbürgermeister in dieser Sache gibt es von der Hülser Bezirkspolitik. In einem Brandbrief des Bezirksvorstehers Hans Butzen, der unserer Redaktion vorliegt, äußert der SPD-Mann die Sorge, dass das Fiasko um das Naturbad in Hüls ihm und dem Wahlergebnis seiner Partei in Hüls schaden könne. Denn: Im Herbst 2020 stehen Kommunalwahlen an. Butzen bittet Frank Meyer darin um Unterstützung für „uns Hülser“. Er schreibt: „Hier wird offenbar nicht wahrgenommen, dass Martin R. (Reyer, d.R.), die SPD-Stadtbezirksfraktion und ich als Bezirksvorsteher in Hüls die politische Last für das sich abzeichnende politische Desaster mit allen Konsequenten politisch zu tragen haben.“ Eine Schließung des Hülser Schwimmbades werde sich, so Butzen an Meyer, bei der Kommunalwahl 2020 auf das Ergebnis der SPD bei der Wahl des Stadtrates, der Bezirksvertretung und letztlich bei der OB-Wahl in Hüls nachhaltig auswirken. „Das wird die bisherige gute und engagierte Arbeit der SPD in und für Hüls überlagern“, schreibt Butzen, der selber in Fischeln lebt, weiter.