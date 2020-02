Eishockey-Oberliga : U23 des KEV hofft gegen Indians auf viele Fans

Trainer Elmar Schmitz. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld (JH) Auf die U23 des KEV 81 warten am Wochenende in der Eishockey-Oberliga zwei unterschiedliche Gegner. Am Freitag (19.30 Uhr) gastiert der Tabellenvierte, die Hannover Indians in der Rheinlandhalle. Sonntag geht es zum Kellerduell nach Erfurt, wo der Tabellenvorletzte um 16 Uhr den Tabellenletzten Krefeld empfängt.

Für beide Partien steht dem KEV nur ein kleiner Kader zur Verfügung. Sicher ausfallen wird Thomas Gauch. Das Verteidigertalent vom Kooperationspartner Löwen Frankfurt hat sich bei seinem zweiten Saisoneinsatz am Sonntag gegen Hamburg das Labrumband in der Schulter abgerissen. Er muss erneut operiert werden und fällt bis zum Saisonende aus.