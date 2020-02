Mehr Infos im Netz : Suchtprävention am Gymnasium Horkesgath in Krefeld

Suchtprävention am Gymnasium Horkesgath in Krefeld

Krefeld Anonyme Alkoholiker weisen Schüler in einem gemeinsamen Projekt auf Gefahren und Risiken hin.

Noch Durst oder schon abhängig? – Zum zweiten Mal fand die im Rahmen der Suchtprävention im vergangenen Jahr begonnene Zusammenarbeit zwischen dem Gymnasium Horkesgath und der Selbsthilfegruppe Krefeld der Anonymen Alkoholiker statt. Schülergruppen der Jahrgangsstufe Q1 wurden an drei Terminen informiert.

Unter Begleitung der Stufenleitungen nahmen die Jugendlichen an den Vorträgen der Referenten teil, die ihre unterschiedlichen Lebenswege, den Beginn ihrer Alkoholkrankheit und den mit viel Kraft erkämpften Weg zurück aus der Sucht hin zu einer zufriedenen Abstinenz schilderten. Nach sehr eindrucksvollen und emotional bewegenden Ausführungen gab es viele Fragen seitens der Schülerschaft über gefährliches Trinkverhalten sowie über die Probleme der Suchtkranken mit ihren Partnern und Familienangehörigen.

Die Referenten kritisierten den Alkoholgenuss nicht grundsätzlich, wiesen aber darauf hin, wie groß die Gefahr ist, dass aus einer Gewohnheit leicht eine Abhängigkeit entstehen kann, und welche massiven gesundheitlichen sowie geistigen Schäden durch exzessiven Alkoholgenuss auftreten können. Mit Nachdruck betonten sie, dass nicht diejenigen die Schwächlinge sind, die beispielsweise an einem „Rudelbesäufnis“ nicht teilnehmen wollen, sondern vielmehr diejenigen, die ihr Leben ohne Suchtmittel nicht positiv gestalten können.

Die Schüler hörten konzentriert zu und waren sehr interessiert. Am Ende gab es Applaus, einige nahmen die Gelegenheit wahr, den AA-Referenten persönliche Fragen zu stellen. Darüber hinaus wurde den Schülern in Aussicht gestellt, dass bei Problemen in ihrem familiären Umfeld auch vertrauliche Gespräche mit AA-Mitgliedern geführt werden können. Das Programm der AA sowie weitere Informationen sind online unter www.anonyme-alkoholiker.de zu finden sind. Und: vertreter des Gymnasiums Horkesgath freuen sich über eine weitere Zusammenarbeit mit den Anonymen Alkoholikern.