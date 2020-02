Musik in Krefeld : Musikschule räumt bei „Jugend musiziert“ ab

Krefeld 220 Teilnehmer, 100 Preisträger: Der Wettbewerb war ein Erfolg. Die Besten geben Sonntag ein Konzert.

(ped) Die Krefelder Musikschule hat die größte Gruppe an Talenten beim 57. Regionalwettbewerb „Jugend muziert“ gestellt. Und die hat ihren Heimvorteil genutzt. Denn der Wettbewerb wurde im Haus Sollbrüggen ausgetragen. Musikschulleiter Ralph Schürmanns freut sich über das ausgezeichnete Abschneiden: „Unsere Schülerinnen und Schüler haben in allen Kategorien ausgezeichnete Ergebnisse erzielt, allein 15 Weiterleitungen zum Landeswettbewerb sprechen für sich. Von Akkordeon Kammermusik bis Gitarre Pop, von Klavier bis Gesang, von Streicher- bis zu den Holz- und Blechbläserensembles haben acht unabhängige Jurys unserer Schule ein hohes Niveau bescheinigt. Diese große Bandbreite bestätigt uns, mit der Entwicklung der Musikschule auf dem richtigen Weg zu sein.“ Bemerkenswert findet er, dass sich immer öfter auch Musiker, deren Talent in Schul- und Kitaprojekten entdeckt wurde, unter den Preisträgern finden. Mehr als 100 Preisträger gab es insgesamt. Diese Erfolgreichen der städtischen Musikschule treten im März beim Landeswettberb in Essen an: