Frauen-Handball : Pflichtaufgabe für Adler-Frauen

Die Adler Frauen (schwarze Trikots) treten in Neuss an. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Krefeld Beim Letzten Neusser HV wäre, trotz vieler Ausfälle, alles andere als ein Sieg eine herbe Enttäuschung.

(svs) Die Damen der Adler Königshof stehen in der Handball-Oberliga vor einer Pflichtaufgabe. Am Sonntag um 14.15 Uhr geht es zum Neusser HV. Die Mannschaft steht abgeschlagen mit erst zwei Punkten am Tabellenende. „Trotzdem nehmen wir den Gegner nicht auf die leichte Schulter. Insbesondere nicht aufgrund unserer Situation“, verweist Adler-Trainer Ingo Häußler vor allem auf viele Ausfälle aufgrund von Krankheit. „Zwar können die Mädels langsam Stück für Stück wieder trainieren, aber richtig fit sind die meisten nicht. Entsprechend wissen wir noch nicht, wer am Sonntag antreten kann“, sagt der Coach.