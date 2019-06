Ermittlungsverfahren eingeleitet : Vietnamese arbeitet illegal im Sushi-Restaurant

Krefeld 32 Beamte des Zolls in Krefeld überprüften in 35 Gaststätten die Beschäftigungsverhältnisse von 140 Arbeitnehmern.

Das Hauptzollamt Krefeld hat im Rahmen einer erneuten Schwerpunktprüfung Gastronomiebetriebe im gesamten Hauptzollamtsbezirk kontrolliert. 32 Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit überprüften dabei in 35 Gaststätten die Beschäftigungsverhältnisse von fast 140 Arbeitnehmern. Eine erste Bilanz: Drei illegal in Deutschland lebende Personen ohne gültige Pässe gingen einer Arbeit nach, zwei Gastronomiebetriebe beschäftigten illegal Ausländer, die keine Arbeitserlaubnis besaßen. Außerdem:

- In vier Fällen besteht der „Verdacht auf Beitragsvorenthaltung durch Arbeitgeber“. Hier greift unter anderem der Paragraph 266a des Strafgesetzbuchs, einer zentralen Vorschrift im Arbeitgeber-Strafrecht. Dieser droht allen mit Strafe, die „als Arbeitgeber“ die Arbeitnehmeranteile an den Sozialversicherungsbeiträgen nicht abführen, die für die Sozialversicherung wichtigen Meldungen und Angaben nicht korrekt oder unvollständig übermitteln und/oder andere Anteile am Arbeitsentgelt einbehalten, aber nicht abführen.

- In drei Fällen besteht außerdem der Verdacht, dass die Arbeitsaufnahme von Arbeitnehmern nicht sofort angemeldet worden ist. Hier gilt per Gesetz die „Sofortmeldepflicht“ von Personen die im Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe beschäftigt sind.

Parallel gab’s in einem Sushi-Restaurant mehrere Verstöße gegen das Arbeits- und Aufenthaltsrecht. Darunter ein vermutlich vietnamesischer Mitarbeiter, der seit längerem bei der Produktion von Sushi-Gerichten half - allerdings ohne Pass und Ausweis. „Als Begründung gab er an, mittels einer Schlepperbande per Flugzeug und gefälschten Papieren illegal über Polen in die Europäische Union eingereist zu sein. In Polen habe man ihm dann alle Papiere abgenommen, sodass er sich zu Fuß ohne gültige Ausweisdokumente nach Deutschland begeben habe. Für die Einschleusung musste er nach eigenen Angaben eine größere vierstellige Summe bezahlen“, so Krefelds Zollsprecher Rainer Wanzke.