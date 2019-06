Für einen sauberen Moritzplatz : Mit Kasperle gegen Rattenplage

Krefeld Zu ungewöhnlichen Mitteln greift die SPD-Nord in Zusammenarbeit mit den Spielplatzpaten. Sie will mit einem Puppentheater-Stück für Sauberkeit auf dem Moritzplatz sorgen. Ratten sind besonders in der Innenstadt ein Problem.

SPD-Vorsitzender Ralph-Harry Klaer geht unter die Puppenspieler. Er greift zu Kasperle und Seppel um das Müllproblem am Moritzplatz in den Griff zu bekommen. Wie berichtet hatten Essensreste im vergangenen Jahr unzählige Ratten angelockt, die am hellichten Tag an den spielenden Kindern vorbei liefen.

Seitdem hat sich die Einstellung der Menschen zum Thema „Müll“ nicht wesentlich geändert. Eine erneute Rattenplage droht. Bevor es jedoch soweit kommt, möchte der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Nord in Zusammenarbeit mit den Spielplatzpaten vom Moritzplatz ohne erhobenen Zeigefinger, dafür aber mit einem Augenzwinkern das Problem ansprechen. „Kasper und die Ratten“ heißt das Puppentheater-Stück, das die SPD-Nord am Samstag, 29. Juni, ab 13 Uhr auf dem Moritzplatz aufführen wird. Das Stück schrieb Ralph-Harry Klaer, die Ratten-Puppen bastelte Spielplatzpatin Nicole Intveen.

„Es ist eigentlich gar nicht unsere Aufgabe, den Müll auf dem Platz zu entsorgen und die Leute auf weggeworfene Kippen oder Essensreste anzusprechen. Trotzdem machen wir es immer wieder, auch die Kinder helfen mit. Doch leider nicht mit dem Erfolg, den wir uns wünschen würden“, sagt Nicole Intveen. Gleich säckeweise würden so manche Senioren Futter für die Tauben mitbringen und auf dem Platz verteilen. Was die Tauben übrig lassen, lockt die Ratten an. Sie freuen sich über Brötchen- oder Pizzareste, Pommes, Kekse und was die Anwohner sonst noch so alles zum Snacken mit auf den Platz bringen. „Wir haben nichts dagegen, dass dort gegessen wird. Aber nachher muss man seinen Abfall mitnehmen oder in die Mülleimer werfen“, sagt die Spielplatzpatin und ärgert sich, dass diese Selbstverständlichkeit von einigen hartnäckig verweigert wird. Die Folgen betreffen dann alle.

Gift musste 2018 gestreut werden, um die Plagegeister loszuwerden. Eltern sorgten sich um die Gesundheít ihrer dort spielenden Kinder, die Stadt schnitt das Grün zurück, verschloss die Rattenlöcher und säte Rasen ein. Die Spielplatzpaten sammeln regelmäßig Abfall auf, sorgen dafür, dass die städtischen Reinigungskräfte auch „ihre“ Müllsäcke beim Leeren der Mülleimer mitnehmen. Bis heute „spendiert“ die GSAK neue Müllsäcke und unterstützt so das Engagement der Bürger.

„Es ist schon besser geworden. Früher haben wir auch benutzte Spritzen auf dem Platz gefunden, das ist nun vorbei“, sagt Intveen. Als „harten Kampf“ bezeichnet sie die Auseinandersetzung mit vor allem osteuropäischen Saisonarbeitern, die im Umfeld des Platzes wohnen, und sich bei gutem Wetter dort treffen. „Das sind um die 20 Leute, die hier Bier trinken und rauchen. Flaschen und Kippen blieben häufig liegen. Inzwischen haben wir es durch ständige Ansprache geschafft, dass die Gruppe ihren Müll meist entsorgt. Das ist ein Anfang.“