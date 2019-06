In Berlin : Krefeld im Bündnis „Städte Sicherer Häfen“

Krefeld Tagrid Yousef, Leiterin des kommunalen Integrationszentrums der Stadt, nahm an der Veranstaltung teil.

(jon) Krefeld und elf weitere deutsche Städte haben in Berlin das Bündnis „Städte Sicherer Häfen“ gegründet. Ebenfalls beteiligt sind Berlin, Detmold, Freiburg, Flensburg, Greifswald, Hildesheim, Kiel, Marburg, Potsdam, Rostock und Rottenburg am Neckar. Tagrid Yousef, Leiterin des kommunalen Integrationszentrums der Stadt, nahm für Krefeld an der Veranstaltung teil. Das Bündnis setzt sich nach eigenen Angaben dafür ein, dass Städte und Gemeinden aus Seenot gerettete Flüchtlinge zusätzlich zu ihren regulären Kontingenten aufnehmen dürfen. Die Entscheidung über Aufnahme und Verteilung obliegt in Deutschland nicht den Kommunen, sondern dem Bund und im zweiten Schritt dem Bundesland. Das Bündnis soll nach Angaben der Sprecherin der Bewegung „Seebrücke“, Maura Magni, dem Wissensaustausch zwischen den Städten dienen, die Flüchtlinge aufnehmen und integrieren wollen. Zudem solle der Druck auf die Bundesregierung erhöht werden, ihre Blockade gegenüber der Aufnahme von Flüchtlingen aufzugeben, sagt Magni.