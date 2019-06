Beschaffungskriminalität bleibt : FDP: Drogenkonsumraum wäre Todesstoß für Theaterplatz

Krefeld Die Freien Demokraten setzen in Sachen Drogenproblematik auf Vorbeugung und Unterstützung. Sie wollen derzeit keinen Drogenkonsumraum einrichten.

Ein Drogenkonsumraum auf dem Theaterplatz würde der zentralen Örtlichkeit in der Innenstadt den „endgültigen Todesstoß“ versetzen. Diese Auffassung vertreten die Freien Demokraten und forderten am Freitag, die Eröffnung einer solchen Einrichtung generell zu verschieben. Entgegen der landläufigen Meinung bekämen die Suchtkranken in einem Drogenkonsumraum ihre Rauschmittel nicht gestellt, sondern müssten sie weiterhin illegal besorgen und mitbringen. Alle Probleme, die mit Beschaffungskriminalität verbunden seien, löse ein Drogenkonsumraum nicht. „Betroffene müssen die Drogen selber beschaffen, was wir im Sinne einer Minderung der Abhängigkeiten nicht für zielführend halten", Linda Weßler, Sprecherin der FDP im zuständigen Sozial- und Gesundheitsausschuss..