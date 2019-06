Verkehrssicherheit in Krefeld : Elternhaltestelle für Schönwasserschule

Oppum Die neu eröffnete Elternhaltestelle soll eine ruhigere Verkehrssituation auf der Thielenstraße bringen.

Das Thema „Elternhaltestellen“ sorgt schon seit über zwei Jahren für Gesprächsstoff im Oppumer Bürgerverein. Seit Herbst 2018 wurden die Pläne konkretisiert und schlussendlich, zumindest teilweise, umgesetzt: Die fertige Elternhaltestelle der Schönwasserschule auf dem Hans-Böckler-Platz wurde gestern vorgestellt. Die Federführenden des Projekts zeigen sich zufrieden. Petra Roth, Mutter einer sechsjährigen Schülerin der Grundschule, war maßgeblich an der Organisation beteiligt. Sie sagt: „Ich finde es großartig, dass wir hier einen ersten Schritt zu einem sicheren Schulweg geschaffen haben und die Selbstständigkeit der Schüler fördern können.“ Von der Elternhaltestelle werden sich verschiedene Dinge versprochen. Zum einen soll die Verkehrssituation auf der Thielenstraße bei Schulbeginn und -schluss beruhigt werden. Eltern parkten regelmäßig auf Bürgersteigen und drängelten sich durch die von Autos zugestellte Straße, berichtet Schulleiterin Barbara Peters. Die Elternhaltestelle auf dem großen Platz soll jetzt als Anfahrtspunkt dienen, an dem die Kinder sicher abgesetzt werden können, ohne dabei den Straßenverkehr zu behindern. Vom Hans-Böckler-Platz aus müssen die Kinder noch circa 200 Meter selbstständig zur Grundschule gehen. Und darin liege der zweite Reiz einer Elternhaltestelle, erklärt Peters weiter. Auf dem Schulweg können die Kinder so Freunde treffen und sich bereits vor Schulbeginn bewegen. Das rege den Kreislauf an und diene einer besseren Lernfähigkeit in der Schule. Gleichermaßen werde so das „Inselwissen“ der Kinder vermieden, die sonst nur den Schulhof und nicht dessen Umgebung kennen würden, so die Schulleiterin weiter.