50 Jahre DLRG Bockum : Lebensretter feiern Jubiläum im Badezentrum

Die DLRG Ortsgruppe Bockum ist unter anderem zuständig für die Wasserrettung bei überregionalen Veranstaltungen. Foto: DLRG

Krefeld 50 Jahre DLRG in Bockum: Mit einem Familienfest feiert der Verein am heutigen Samstag, 15. Juni, sein Jubiläum im Badezentrum Bockum. Die jüngste, doch größte Ortsgruppe der Seidenstadt bietet hier zahlreiche Attraktionen und Vorführungen, zum Beispiel eine Material- und Modenschau.

Das kühle Nass lockt gerade in den Sommermonaten Hunderttausende in Schwimm- und Freibäder sowie Badeseen. Über ihre Sicherheit verschwenden nur die Wenigsten einen Gedanken. Und dennoch: Die Lebensretter haben immer ein Auge auf den Besucher. Ausgebildet werden die Fachkräfte zumeist durch die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), die sich in über 2000 Ortsgruppen (OGs) aufteilt. Im Bezirk Krefeld sind vier OGs des DLRG ansässig. Die jüngste, aber auch größte ist die Ortsgruppe Bockum. Der im Badezentrum Bockum beheimatete Verein feiert am Samstag , 15. Juni, sein 50-jähriges Bestehen mit einem großen Familienfest und lädt dazu alle Vereinsfreunde und Interessierten ein.

Beim Familienfest gebe es viele Highlights zu entdecken, sagt Frank Zantis, Pressesprecher und stellvertretender Ortsgruppenleiter in Bockum. „Es wird ein gemeinschaftliches Fest für alle Krefelder, um groß die 50 Jahre der Ortsgruppe zu feiern“, erklärt er weiter. Dazu werde herzlich in das Badezentrum eingeladen, das Fest geht von 11 bis 16 Uhr. Während der Feierlichkeiten findet der normale Schwimmbetrieb des Badezentrums statt. Festgäste müssen daher ebenfalls den gewohnten Eintritt zahlen. Von der Stadt wurden der Gruppe für die Feier kostenfrei eine große Rasen- sowie Badefläche bereit gestellt. Ganztägig sind zahlreiche Attraktionen geplant, zum Beispiel Großspielgeräte, wie eine Sprungburg oder eine Torwand. Der Lehrauftrag werde natürlich ebenfalls erfüllt, berichtet Zantis. Das Einsatzmaterial der Ortsgruppe, unter anderem zwei Rettungsboote und ein Strömungsretter-Anhänger, werden vorgeführt. Ebenso findet mittags eine Modenshow statt, in der die Ausrüstung heute wie damals präsentiert und direkt verglichen wird. Ferner finden regelmäßig Erste-Hilfe-Vorführungen statt. Die offizielle Eröffnung ist um 13 Uhr im Beisein von Politik und Gratulanten anderer Vereine.

INFO Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Bei der DLRG handelt es sich um eine gemeinnützige und selbstständige Wasserrettungsorganisation. Kernaufgaben sind die Schwimmausbildung, der Wasserrettungsdienst und die Aufklärung über Wassergefahren.

Gegründet wurde die Ortsgruppe zwei Jahre nach Eröffnung des Bockumer Schwimmbades, um die Wassersicherheit für den Stadtteil zu sichern. Als Gründer gilt Theodor Nüsing. Das Interessante bei der DLRG, sie arbeitet vollkommen ehrenamtlich und finanziert sich ausschließlich über Spenden und Mitgliederbeiträge.

Das Angebot in Bockum umfasst primär die Schwimmausbildung für Anfänger und Fortgeschrittene, sowie Bewahrung und Aufklärung der Wassersicherheit. Die aktive Teilnahme des Nachwuchses am Schwimmbetrieb erfolgt in der Regel ab fünf Jahren mit der Schwimmausbildung. Doch auch älteren Kindern oder Erwachsenen wird, zum Teil bei Individualkursen, von den DLRG-Profis das Schwimmen beigebracht. Außerdem finden permanent Rettungsschwimmertrainings und Sanitätsausbildungen statt. Zudem bietet die OG Bockum Kurse für den Küstenwachdienst, Rettungsbootführerschein und die Lehrscheinausbildung an. Die Prüfung wird zentral vom Land abgenommen. Einen Sonderstatus im Bezirk hat der Bockumer Verein beim Wasserrettungsdienst. Mit ihrer Expertise und nötigtem Material sind die Bockumer überregional im Einsatz bei „Rhein in Flammen“, „Kölner Lichter“ oder dem „Japantag“. Zudem gehören sie, als einzige OG in Krefeld, zum Katastrophenschutz NRW.