Rauch bemerkt : Wohnungsbrand: Nachbarn retten schlafenden Mann

Krefeld Angebranntes Essen soll Ursache für die starke Rauchentwicklung gewesen sein.

(jon) Die Berufsfeuerwehr wurde gestern kurz vor 14 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus an der Industriestraße gerufen. Dort hatten Bewohner Qualm in einer Nachbarwohnung des ersten Obergeschosses bemerkt. Sie klopften heftig an die Wohnungstür. Der schlafende Besitzer konnte geweckt werden. Er wurde vom Notarzt untersucht und anschließend mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus transportiert. Ursache für die Rauchentwicklung soll angebranntes Essen auf dem Herd gewesen sein. Die Einsatzkräfte schalteten die Kochplatte ab, beförderten die Speisereste ins Freie und lüfteten die Wohnung. Nach Abschluss der Maßnahmen konnten die übrigen Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück. Die Feuerwehr weist darauf hin, dass es keine Rauchmelder in der Wohnung gegeben hat.