Die Leidenszeitist zu Ende : Arturs Kruminsch hat den Krebs besiegt

Arturs Kruminsch. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld Der Eishockey-Spieler der Krefeld Pinguine kann nach seiner Lymphdrüsenerkrankung wieder uneingeschränkt trainieren und freut sich auf das erste Eistraining mit der DEL-Mannschaft und hofft auf ein Comeback in der DEL.

Als Arturs Kruminsch am Donnerstag in der Yayla-Arena mit einem Lächeln im Gesicht den Presseraum betrat, sorgte das im Kreise der Medienvertreter für Gänsehaupt. Fast vor einem Jahr hatten sie an gleicher Stelle erfahren, dass beim Stürmer Lymphdrüsenkrebs festgestellt wurde. Er hatte sich wegen ständiger Rückenschmerzen untersuchen lassen. Dabei kam die niederschmetternde Diagnose heraus. Zwei Monate zuvor hatte der 30-jährige Deutsch-Lette einen Vertrag bei den Schwarz-Gelben unterschrieben und freute sich auf sein Debüt in der höchsten deutschen Liga. Mit 51 Scorerpunkten (11/40) hatte er sich in der DEL2 bei den Ravenburger Towerstars für höhere Aufgaben empfohlen.

Die Nachricht von seiner schweren Krankheit sorgte nicht nur bei ihm und seiner Familie und Freunden für einen Schock, sondern in der gesamten Eishockey-Szene. „Keiner denkt, dass einem so etwas passieren kann. Das war ein Riesenschock. Die Zeit unmittelbar danach war nicht einfach. Aber den Charakter und den Willen, den man sich als Sportler im Laufe der Jahre aneignet, haben mir geholfen, sich dadurch zu kämpfen“, sagte Kruminsch. Diesen Kampf, der jeden Titelgewinn oder Medaille im Sport in den Schatten stellt, hat er gewonnen: „Es war natürlich schwer, von außen zu zu gucken, aber ich wusste, dass ich eine Chance habe, mich zurück zu kämpfen. Die wollte ich unbedingt nutzen. Jetzt sieht es sehr gut aus. Ich fühle mich gut. Es ist nicht mehr alles so wie es vorher war, da hatte man einen ganz anderen Blickwinkel auf sein Leben. Wenn man das aber übersteht, gibt das einem mehr Kraft als vorher. Da bin ich auch stolz drauf. Auch der Charakter entwickelt sich weiter. Ich bin gut drauf und positiv gestimmt.“

zur person 299 Spiele in der DEL 2 für vier Vereine Geb. 27.10. 1988 in Riga (Lettland). Größe: 184 cm, Gewicht: 88 kg. Schießt links Bisherige Vereine: Kölner EC (DNL), Jungadler Mannheim (DNL), Moskitos Essen (Junioren-Bl. und DEL 2), Dresden (DEL 2), Weißwasser (DEL 2), Bietigheim (DEL 2), Landshut (DEL2), Ravensburg (DEL 2).

„Das war ein harter und langer Weg für Arturs. Wir können uns alle glücklich schätzen, dass er alles so gut überstanden hat. Ich fand es total beeindruckend, wie positiv er geblieben ist, als wir uns über Wochen und Monate ausgetauscht haben“, erklärte Sportdirektor Matthias Roos. Ab November ging es für den gebürtigen Letten stetig bergauf. Die Chemotherapie machte sich positiv bemerkbar. Kurz vor Weihnachten waren alle Krebszellen abgetötet. Danach kam er auch regelmäßig zu den Heimspielen und wurde in der Kabine als Mannschaftskollege aufgenommen und auf dem Weg zurück in den Leistungssport unterstützt. Im Februar ging er dann zum ersten Mal mit dem Team aufs Eis, was für alle ein bewegender Moment war. „Natürlich bin ich da über mein Limit hinausgegangen. Auch wenn ich mich in den beiden Tagen danach kaum bewegen konnte, habe ich daraus jede Menge Kraft und Motivation geschöpft. Ich möchte Eishockey spielen und freue mich auf August, wenn es endlich wieder losgeht“, erklärte Kruminsch.