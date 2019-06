Deutsche Meisterschaft : Dolphins feiern einen grandiosen Saisonabschluss

Krefeld (RP) Bei der am langen Pfingstwochenende im Movie Park Germany ausgetragenen Elite Cheerleading Championship zeigten sich die Cheerleader des SC Bayer Uerdingen erneut in Höchstform: neben den begehrten Titeln gab es für die erfolgreiche Abteilung auch Qualifikationsplätze für begehrte Meisterschaften in den USA.



Bereits am Samstag nahmen die Luminous Dolphins den dritten Platz mit nach Krefeld. Alle anderen an diesem Tag startenden Dolphins Teams mussten auch am Sonntag nochmal ran: in ihren Kategorien gab es zunächst eine Vorrunde und alle vier Teams hatten sich für das am Sonntag anstehende Finale qualifiziert.

Am Sonntag wurde es dann wirklich hart, weil die Meisterschaft in Bottrop nicht nur bei der deutschen Konkurrenz beliebt ist, sondern auch aus dem europäischen Ausland kämpfen viele um die beliebten Tickets zu den IASF Worlds sowie dem „Summit“. Durchsetzen konnten sich das Team Dolphins Lady 5 sowie - das achte Mal in Folge - die Dolphins Allstars. Das Dolphins CoEd sowie das Dolphins Smoed brachten jeweils Silber mit in die Seidenstadt.

Am Montag musste dann der Nachwuchs ran. Im Level 1 verbuchten die Tiny Dolphins Platz Vier, in Level 2 ging der zweite Platz an die Little Dolphins. Im Juniorbereich, bei dem gleich zwei Starter der Abteilung im gleichen Leistungslevel miteinander konkurrierten, wurde dann die Leistungsdichte final zementiert: Platz vier für die Laudable Dolphins sowie Platz eins für die Loony Dolphins.

Für die Athleten heißt es nun schnell zu regenerieren: am heutigen Samstag werden die Türen des Covestro Sportparks beim alljährlichen Tryout für externe Interessenten geöffnet - im Anschluss gibt es interne Sichtungstrainings, um dann die Teams für die neue Saison festzulegen. Interessenten für einen Neueinstieg können sich gerne vorbeikommen.