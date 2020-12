Lockdown in Krefeld : Steuer auf das Online-Päckchen

Krefeld Landet das Paket beim Zoll, findet der Besteller ein Info-Kärtchen in seinem Briefkasten, auf dem nicht nur das Zollamt angegeben ist, wo die Sendung innerhalb von sieben Tagen abgeholt werden muss.

Online-Shopping wegen des Lockdowns auch in den kommenden Wochen Hochsaison bei Paketversendern und -diensten. Was viele Online-Käufer dabei aber nicht bedenken: Wird das ersehnte Paket aus einem Nicht-EU-Land verschickt, ist der Zoll mit im Spiel, und zwar gleich in mehrfacher Hinsicht. „Denn werden die heiß ersehnten Sneaker oder das neueste Smartphone bei einem Onlinehändler in einem Drittland bestellt, fallen möglicherweise bei der Einfuhr zusätzliche Zölle und Einfuhrumsatzsteuer an“, sagt Diana Hommes, Sprecherin des Hauptzollamtes in Krefeld. Bei verbrauchersteuerpflichtigen Waren wie zum Beispiel Alkohol kann es sogar sein, dass noch Verbrauchsteuern bezahlt werden müssen.