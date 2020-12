Briefkasten an Haus Arndt : Hier können Kinder ihre Weihnachtspost einwerfen

Langenfeld Den Weihnachtsmarkt gibt es coronabedingt in dieser Adventszeit nicht. Dennoch werden Briefe von Kindern an das Christkind und den Weihnachtsmann traditionsgemäß von der Postkutsche abgeholt, verspricht Citymanager Jan Christoph Zimmermann.

„Der auffällig rote Briefkasten für die Weihnachtspost steht in der Fußgängerzone am Weihnachtsbaumwäldchen neben Haus Arndt.“ Kinder können ihre Wunschzettel bis zur Abholung einwerfen. Am 21. Dezember um 15 Uhr werden sie vom Langenfelder Traditionspaar in der Postkutsche abgeholt. Jeder Brief mit Adresse zur Rücksendung wird laut Zimmermann noch bis zum Weihnachtstag beantwortet.