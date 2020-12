Corona-Einschränkungen an Silvester : Feuerwerksverbot in Teilen von Krefeld

Die Stadt Krefeld hofft, dass an Silvester möglichst nicht geböllert wird. Foto: dpa/Jean-Christophe Bott

Krefeld Auch die Stadt Krefeld hat in enger Rücksprache mit der Polizei solche Bereiche definiert, in denen an Silvester ein Feuerwerks-Verbot gilt.

(vo) Die Regelung hat etwas von einer rheinischen Lösung: Der Bund verbietet nicht das Böllern wohl aber den Verkauf von Böllern – natürlich in der Hoffnung, dass nicht geböllert wird. Die Kommunen wiederum sind gehalten, Böllerverbote für besonders belebte Straßen und Plätze auszusprechen, um zu verhindern, dass sich dort in der Neujahrsnacht viele feiernde Menschen treffen.

Auch die Stadt Krefeld hat in enger Rücksprache mit der Polizei solche Bereiche definiert, in denen ein Feuerwerks-Verbot gilt. Das Abschießen von Silvesterraketen ist demnach an folgenden Plätzen verboten: im Bereich südliche Innenstadt mit Ostwall, Südwall, Südstraße, Lewerentzstraße, Tannenstraße und Lindenstraße; im Bereich Schinkenplatz und Umgebung; im Bereich Seidenstraße, Schwertstraße, Dießemer Straße; im Bereich Hauptbahnhof inklusive südlicher Bereich; im Bereich Ostwall / Rheinstraße; am Theaterplatz/ Friedrichsplatz und rund um das Bleichpfad-Hochhaus; im Bereich Stadtpark Fischeln rund um das Rathaus; im Bereich Werkstättenstraße und Hochfelder Straße; im Bereich Danziger Platz; im Bereich Dieselstraße und Bückerfeldstraße; auf dem Hülser Markt und auf dem Festplatz Traar.

Ebenso bestehen Feuerwerks-Verbote im Umkreis von 150 Metern um den Zoo sowie in der unmittelbaren Umgebung von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen. Erinnert wird an das Verbot des Startens von Himmelslaternen und ähnlichen Flugkörpern – sie sind, wie die Brandkatastrophe im Affenhaus gezeigt hat, zwar still, aber unter Umständen besonders verheerend.