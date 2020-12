Einsatz in Krefeld : Autofahrer flieht mit 150 km/h in der Stadt vor Polizei

Krefeld Ein Mann ist am Montag mit seinem Auto vor der Polizei geflohen. Beamte in Viersen konnten ihn stoppen. Die Ermittlungen, auch zum Motiv seiner Flucht vor der Polizei, dauern an.

Ein Mann ist am Montag mit seinem Auto vor der Polizei geflohen. Beamte in Viersen konnten ihn stoppen. Gegen 3 Uhr fiel der Polizei ein Auto auf der Friedrichstraße in Krefeld auf. Als der Fahrer die Beamten sah, flüchtete er in seinem BMW. Auf dem Frankenring in Höhe am Westbahnhof stoppte er sein Auto kurzzeitig, fuhr jedoch mit sehr hoher Geschwindigkeit davon, als die Beamten ausstiegen, um ihn zu kontrollieren. Bei seiner Flucht missachtete er mehrere rote Ampeln. Die Polizei setzte mehrere Streifenwagen für die Verfolgung ein. Aus Sicherheitsgründen brachen sie die Jagd nach einigen Minuten ab. Der Fahrer soll zeitweise mit geschätzt mehr als 150 Kilometern pro Stunde innerorts unterwegs gewesen sein. Im Zuge der Fahndung wurde der 29-jährige Deutsche in St. Tönis auf der Krefelder Straße/Biwak von Beamten der Polizei Viersen angehalten. Bei der Festnahme schlugen die Beamten eine Autoscheibe ein. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, Führerschein und Auto wurden sichergestellt. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Die Ermittlungen, auch zum Motiv seiner Flucht vor der Polizei, dauern an.