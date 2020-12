In Neuss sichergestellt : Zoll entdeckt Pakete mit verbotener Kaudroge

Neuss Der Zoll in Neuss hat 14 Kilogramm der verbotenen Kaudroge „Khat“ sichergestellt. Khat ist eine Pflanze, die in bestimmten Gebieten Afrikas als Alltagsdroge konsumiert wird.

Wie der Zoll jetzt mitteilt, erschien bereits am 16. November im Rahmen der Zollabfertigung die Empfängerin von zwei Paketsendungen aus Kenia in der Poststelle des Zollamts Neuss . Sie erklärte, dass es sich bei den Paketen um Geschenksendungen handeln würde. Beide Pakete würden „Henna“ enthalten. Laut Zollinhaltserklärung sollten sich jedoch „Denim-Samples“ in den Paketen befinden. Der Versender schien auch ein Textilhändler zu sein.

Nach Öffnung beider Pakete stellten die Zöllner Kräuter mit beißendem Geruch fest, die in acht rosa Tüten und Silberfolie verpackt waren. Auf die Frage, um was für Kräuter es sich handeln würde, gab die Empfängerin erneut an, dass es sich um „Henna“ handeln würde, das zum Verzehr sowie zum Einfärben der Haut genutzt werde. Die Überprüfung ergab, dass es sich bei den getrockneten Blättern nicht um die Pflanze „Henna“, sondern um die verbotene Kaudroge Khat handelte. Gegen die Empfängerin wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Khat ist eine Pflanze, die in bestimmten Gebieten Afrikas als Alltagsdroge konsumiert wird. Die Blätter werden über mehrere Stunden hinweg gekaut, um die Wirkstoffe (Cathinon) herauszulösen.