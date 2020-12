Einsatz in Krefeld : „Böller“ durchschlägt Außenwand zum Wohnzimmer

Krefeld Zwei Unbekannte haben am späten Montagabendin der Innenstadt einen Böller auf einen Balkon geworfen. Eine 22-jährige Bewohnerin blieb nur durch Zufall unverletzt.

Die Polizei spricht von „Glück im Unglück“, das eine 22-Jährige hatte, die in der Nacht zu Dienstag auf einem Balkon an der Breite Straße stand. Sie beobachtete zwei Männer, die an der Kreuzung mit der Evertsstraße etwas untereinander austauschten. Kurz darauf ging die junge Frau wieder in die Wohnung, die Balkontür ließ sie zunächst offen. Als ein Böller auf den Balkon flog, verschloss sie schnell die Tür. Der Knallkörper detonierte draußen und durchschlug die Wand zum Wohnzimmer. Die beiden Männer sind danach vermutlich Richtung Rathaus weitergegangen und haben dabei weitere Böller gezündet.