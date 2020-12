Hückelhoven : Zoll findet Päckchen mit Drogen

Ein Zöllner füllt ein Dokument aus. Der Zoll hatte in Hückelhoven jetzt Postpakete kontrolliert. Dabei fiel die Drogenlieferung auf. Foto: Hauptzollamt Krefeld

Hückelhoven Zunächst war nicht klar, worum es sich bei der rund ein Kilo schweren, zähen Masse handelte. Doch ein Test ergab: es waren Amphetamine, also Drogen.

(RP) Bei einer Postkontrolle in Hückelhoven stießen die Beamtinnen und Beamten des Hauptzollamts Aachen auf ein aus den Niederlanden stammendes Päckchen, das eine auffällige, über ein Kilogramm schwere Paste enthielt. Ein Schnelltest ergab, dass es sich um Amphetaminpaste handelte.

Da das Paket an eine Person in Schweinfurt adressiert war, wurde es zuständigkeitshalber an das Zollfahndungsamt München übergeben.