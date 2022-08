Auf dem Sprödentalplatz in Krefeld : Stadt spendiert zum Ende der Ferien einen Mitmach-Zirkus

Krefeld Viele Schüler kennen den Mitmach-Zirkus Rondel von Grundschul-Projekten. Nun kommt er zum Ende der langen Ferien auf den Sprödentalplatz. Alle Kinder sind eingeladen, sich als Artisten zu versuchen.

(RP) Zum Ende der Sommerferien präsentiert die städtische Initiative „Krefeld für Kinder“ in Kooperation mit den Kommunalen Präventionsketten, der Abteilung Jugend und der Flüchtlingskoordination den Zirkus „Rondel – Circus for Kids“ auf dem Sprödentalplatz. Neben Zirkus-Workshops für die ganze Familie erwarten dann die Kinder von Dienstag, 9., bis Freitag, 12. August, jeweils von 11 bis 18 Uhr auf dem Zirkusgelände unter anderem große Motiv-Hüpfburgen und eine Wasserrutsche. Für den süßen Genuss zwischendurch gibt es Popcorn, eine Candy-Bar und Slush-Eis.

Kinder unter acht Jahren können in Begleitung eines Erwachsenen an den Aktionen teilnehmen. Der Eintritt ist frei, Anmeldungen sind nicht erforderlich. Nähere Informationen zum Zirkus Rondel gibt es unter www.circus-for-kids.de und bei Joachim Watzlawik, Koordinator Krefeld für Kinder, unter Telefon 02151 / 86 37 60.

Joachim Watzlawik lädt zudem an zwei Abenden herzlich zu Veranstaltungen im Zirkuszelt zugunsten der Initiative „Krefeld für Kinder“ ein. Mit Unterstützung verschiedener Krefelder Sportvereine veranstaltet er gemeinsam mit dem Fanprojekt Krefeld im Fachbereich Jugendhilfe und dem Supporters Club am Donnerstag, 11. August, eine Spendengala. Ab 19 Uhr beginnt die Veranstaltung unter dem Motto „Manege des Sports“, es gibt ein buntes Programm, darunter Auftritte von Zirkusartisten, eine Lesung mit Werner Vollack, ein Ruder-Wettkampf, Musik einer Live-Band und eine Tombola. Karten für die Spendengala sind ab sofort über die Geschäftsstellen der Vereine, bei Sport Borgmann und an der Abendkasse erhältlich. Sie kosten 15 Euro in der Loge oder zehn Euro im Parkett.