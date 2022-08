Leckerissen für die Fans : Handball-Prominenz am Glockenspitz

Am Mittwoch gegen Hamm wurde Matjia Mircic (li.) geschont. Beim Turnier ist mit seinem Einsatz zu rechnen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Drittligist HSG Krefeld Niederrhein richtet am Samstag und Sonntag ein starkbesetztes Turnier aus. Zu den Teams gehören auch die Traditionsklubs TUSEM Essen und VfL Gummersbach.

(maha/lus) Den hiesigen Fans des Handballs wird am Wochenende ein echter Leckerbissen geboten. Denn Drittligist HSG Krefeld Niederrhein richtet am Samstag und Sonntag in der Glockenspitzhalle ein Turnier aus, das es in dieser Qualität im Handballkreis Krefeld-Grenzland noch nie gab. Denn mit dem VfL Gummersbach, TUSEM Essen und dem TuS Nettelstatt-Lübbecke treten prominente Team des deutschen Handballs an.

Nach dem Auftaktspiel am Samstag zwischen den beiden Zweitligisten TUSEM Essen und TuS N-Lübbecke treten die Eagles nach dem Tests gegen den Bergischen HC und dem ASV Hamm-Westfalen zum dritten Mal in Folge gegen einen Erstligisten an.. Der heißt diesmal VfL Gummersbach. Alles andere als einen Sieg der Bergischen wäre eine Überraschung. Doch die Eagles suchen die Herausforderung gegen starke Gegner.

„Wir haben die vergangenen Spiele analysiert und alle guten aber auch die verbesserungswürdigen Punkte herausgearbeitet. Diese wurden in unseren Trainingseinheiten thematisiert. Für uns ist es gut, dass wir in der Vorbereitung gegen so gute Teams testen können. Nach der Partie gegen Hamm-Westfahlen und den beiden Spielen vom Heimturnier am Wochenende werden wir dann erneut in die Analyse gehen und unsere Schlüsse für die kommende Saison ziehen“, sagt Trainer Mark Schmitz. Verzichten muss er weiter auf die vier Langzeitverletzten Sven Bartmann, Steffen Hahn, Mike Schulz und Lars Jagieniak. Dagegen ist mit dem Einsatz von Matija Mircic, der gegen Hamm geschont wurde, wieder zu rechnen. Nachfolgend eine kurze Vorstellung der drei Gäste-Teams.

TuS N-Lübbecke: Das Team konnte zu Beginn der Spielzeit 2021/2022 als Aufsteiger in die Handball-Bundesliga begeistern. Vor allem nach dem 29:25-Erfolg über Rekordmeister THW Kiel war man in aller Munde. Doch als man zwischen Mitte Dezember und Ende Mai sage und schreibe 17 Spiele in Folge verloren hatte, war der direkte Wiederabstieg nicht zu verhindern. Der Verein reagierte nach der Saison und trennte sich von Coach Emir Kurtagic. Für diese Saison hat der Verein aus Ostwestfalen Ex-Nationalspieler Michael Haaß, der 2007 mit Deutschland Weltmeister wurde, als neuen Coach verpflichtet. Fünf Spieler verließen den TuS im Sommer, in Sven Weßeling (SG BBM Bietigheim), Rutger ten Velde (TuS Ferndorf), Jo Gerrit Genz (ASV Hamm-Westfalen) und Nikolas Katsigiannis (Rhein-Neckar Löwen) konnte der Bundesliga-Absteiger vier Spieler verpflichten. In einem ersten Härtetest unterlag der neuformierte Kader dem TBV Lemgo Lippe mit 24:33.

VfL Gummersbach: Der Traditionsklub aus dem Bergischen ist nach dreijähriger Abstinenz zurück in der Bundesliga. Zwölfmal wurde der VfL Deutscher Meister, fünfmal gewann man den DHB-Pokal. Zudem sicherten sich die Blau-Weißen insgesamt 13 internationale Titel. Trainer ist seit Sommer 2020 der Isländer Gudjón Valur Sigurdsson, der unter anderem bereits für die Rhein-Neckar Löwen, den THW Kiel und den FC Barcelona sowie Paris Saint-Germain spielte. Kapitän des Bundesliga-Aufsteigers ist Nationalspieler Julian Köster. Der 22-Jährige absolvierte bislang 15 Länderspiele und erzielte dabei 27 Tore für die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason. Bei der EM 2022 sorgte der 2,03 Meter große Rückraumakteur mit seinen Leistungen für positive Schlagzeilen. Der Aufstiegskader wurde mit fünf Neuzugängen verstärkt, unter anderem mit dem 27-jährigen Dominik Mappes vom TV Hüttenberg.

TuSEM Essen: Coach Jamal Naji, der die Essener seit Sommer 2020 trainiert hatte, schloss sich im Sommer dem Bundesligisten Bergischen HC an. Neuer Trainer ist Michael Hegemann, der seit 2014 als Spieler und Co-Trainer bei den Essern tätig war. Nun übernimmt der Weltmeister von 2007 erstmals die Verantwortung als Cheftrainer. „Ich freue mich sehr auf meine neuen Aufgaben. Es ist ein enormer Vertrauensvorschuss von Niels Ellwanger und Herbert Stauber, dass Sie mir als erste Cheftrainerstelle die erste Mannschaft anvertrauen. Ich werde zusammen mit meinem Trainer- und Betreuerteam alles geben, um die gute Arbeit von Jaron Siewert und Jamal Naji bestmöglich weiterzuführen“, sagt Hegemann. Den dreimaligen Deutschen Meister verließen im Sommer gleich sechs Spieler. Neu dazu kamen Tim Mast, Finley Werschkull, Finn Wolfram, Alexander Schoss (alle TSV Bayer Dormagen) und Felix Eißing (Magdeburg). Zudem vervollständigen die eigenen Talente Nils Homscheid, Jona Reidegeld, Jonas Kämper und Luis Buschhaus den Kader der Mannschaft von der Margarethenhöhe.