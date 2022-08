Die Punktejagd beginnt : TSV Bockum in der Kreisliga A der Favorit

Krefeld Auch der CSV Marathon Krefeld und der OSV Meerbusch werden ein Wörtchen um den Aufstieg mitsprechen. Der VfR Fischeln zieht eine seiner Mannschaften schon zurück, die als Absteiger feststeht.

In Fußballligen mit mehr als 16 Teams - in unserem Fall sprechen wir von der Oberliga und Kreisliga A - beginnt die Saison 2022/2023 wegen der erheblichen Mehrzahl an Spielen nicht nur schon an diesem Wochenende, sondern startet sogar gleich mit einer Englischen Woche.

Die eindeutige Favoritenrolle in der A-Liga fällt diesmal dem mit einen spektakulären Verstärkungen aufwartenden TSV Bockum zu. Er startet auch schon am Freitagabend die Spielzeit mit dem Heimspiel gegen die VSF Amern II. Da werden sich sicherlich viele Kibitze anderer Clubs einfinden, um sich einen ersten Eindruck zu verschaffen.

Neben dem Reucher-Team wird auch der CSV Marathon Krefeld und OSV Meerbusch ziemlich hoch vorgewettet. Bei der Zweiten des SC St. Tönis bleibt abzuwarten, wie sie den Nichtaufstieg am Grünen Tisch verdaut hat. Vom personellen her kommt die Elf von Trainer Thomas Wolf durch den ein oder anderen Fusionsneuzugang eher stärker daher. Ob neben Kaldenkirchen eventuell noch der FC Hellas Krefeld, Rhenania Hinsbeck oder Nettetal II ein Wörtchen mitsprechen, muss sich zeigen.

„Bereits in der gesamten Vorbereitungszeit kämpften wir mit der durch Urlaubern, Verletzten und späten Abgängen entstandenen Personalnot. Besonders betroffen davon war die 2. Mannschaft, die bedingt durch das späte Saisonende (19.06.2022) fast den halben Kader in Urlaub hatte. Nach vier Wochen Pause nahm man die Vorbereitung auf, die sehr holprig lief und auf Grund fehlender Quantität kein ordentliches Training geschweige denn ein Vorbereitungsspiel zuließ. Die 3. Mannschaft mit ausreichend großem Kader, ist geplagt von einigen Langzeitverletzten und konnte da auch nicht unterstützen. In der 1. Mannschaft ist der Kader zwar ausreichend groß, aber auch dort gab es in der Vorbereitung einige Verletzte, sodass auch hier nur bedingt unterstützt werden konnte, da man sich noch mitten in der Vorbereitung befindet und ambitionierte Ziele verfolgt und diese nicht gefährdet werden sollen“, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins. Das bisherige Saisonziel für beide Teams (Mittelfeldplatz) wurde korrigiert. Die verbleibende Mannschaft soll um den Aufstieg mitspielen. Verantwortlich dafür ist das Duo Sebastian Suski und Marc Leiditz von der Dritten des VfR. Das bisherige Trainerteam der Zweiten, „Kalle“ Winkler und Rene Baumann trat zurück.